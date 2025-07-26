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الرياضة

نوريس الأسرع في «التجارب التأهيلية» لـ «جائزة بلجيكا»

نوريس الأسرع في «التجارب التأهيلية» لـ «جائزة بلجيكا»
26 يوليو 2025 19:50

 
سبا فرانكورشان (أ ف ب)

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حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، متقدما على زميله الأسترالي أوسكار بياستري.
وسجل نوريس على حلبة سبا-فرانكورشان وقتاً قدره 1:40:562 دقيقة، بفارق 0.085 ثانية عن زميله بياستري، فيما حقق سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالث أسرع توقيت (1:40:900 دقيقة).
وهي المرة الرابعة هذا الموسم ينطلق فيها نوريس من المركز الأول في سباق الأحد والـ 13 في مسيرته، في حين حقق فريقه ماكلارين هذا الإنجاز في بلجيكا للمرة الأولى منذ العام 2012، والـ 68 في مسيرته.
وواصل نوريس الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 9 نقاط عن بياستري المتصدر (241 مقابل 232)، تألقه في الفترة الأخيرة، حيث فاز بالسباقين الأخيرين في النمسا وبريطانيا، وسيخوض سباق الأحد كأبرز المرشحين لاحتلال المركز الأول.
قال نوريس: كنت واثقاً من نفسي، لذا من الرائع أن أكون في المركز الأول».
وأكمل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، والذي أحرز سباق السرعة (سبرينت) صباح السبت، والتايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس) المراكز الخمسة الأولى، بعدما تأخراً بفارق 0:341 ثانية و0:639 ثانية توالياً.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بلجيكا
ماكلارين
لاندو نوريس
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