أوكرانيا تقترب من الاحتفاظ بلقب «مونديال الفنون القتالية» بالعين

العين (الاتحاد)



تواصلت منافسات فئة الناشئين A (16 - 17 عاماً) ضمن فعاليات اليوم السادس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تُقام في منطقة العين حتى يوم الأحد، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وشهدت النزالات ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المنافسة، مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية، حيث واصل عدد من المنتخبات تعزيز مواقعها في جدول الترتيب، وعلى رأسها منتخب أوكرانيا، الذي بات قريباً من الاحتفاظ بلقبه، وسط مزاحمة قوية من منتخب إنجلترا الذي يواصل تحقيق نتائج لافتة تبقيه في دائرة المنافسة.

ويُسدل الستار يوم الأحد على منافسات البطولة، مع ختام نزالات فئة الناشئين A، والتي تُعد حاسمة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في جدول الترتيب العام، وسط متابعة حثيثة من الجماهير والوفود الدولية.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تجسّد النسخة السادسة من البطولة المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة الفنون القتالية المختلطة عالمياً، والنسخة الحالية تمثل نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المتكامل، والاستضافة التي تجمع بين الاحترافية العالية والأثر المجتمعي الإيجابي، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة التي تعكس الثقة الكبيرة للدولة من مختلف الاتحادات والوفود، كما أن ما نشهده من زخم جماهيري وتنافس قوي بين اللاعبين يؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية للاتحاد في ترسيخ هذه الرياضة، وصناعة أجيال جديدة قادرة على تمثيل بلدانها في أقوى البطولات».

وقالت جيليان بينسافاليس، والدة فالنتينا بينسافاليس لاعبة منتخب إنجلترا الفائزة بذهبية فئة الناشئين A وزن البانتام 61 كجم: «حضرنا من إنجلترا من أجل المشاركة في هذه البطولة المهمة، وسعداء للغاية بهذا الإنجاز وتحقيق الذهبية، خاصة أن الموضوع تطلب الكثير من التجهيز والتحضير، وخوض نزالات قوية أمام لاعبات متميزات، وأحببنا التجربة للغاية، منطقة العين في الحقيقة رائعة، والأجواء في البطولة حماسية ومميزة، ونتطلع إلى العودة والمشاركة في العام المقبل».