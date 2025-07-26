السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوكرانيا تقترب من الاحتفاظ بلقب «مونديال الفنون القتالية» بالعين

أوكرانيا تقترب من الاحتفاظ بلقب «مونديال الفنون القتالية» بالعين
26 يوليو 2025 20:08

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي في العين


تواصلت منافسات فئة الناشئين A (16 - 17 عاماً) ضمن فعاليات اليوم السادس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تُقام في منطقة العين حتى يوم الأحد، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وشهدت النزالات ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المنافسة، مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية، حيث واصل عدد من المنتخبات تعزيز مواقعها في جدول الترتيب، وعلى رأسها منتخب أوكرانيا، الذي بات قريباً من الاحتفاظ بلقبه، وسط مزاحمة قوية من منتخب إنجلترا الذي يواصل تحقيق نتائج لافتة تبقيه في دائرة المنافسة.
ويُسدل الستار يوم الأحد على منافسات البطولة، مع ختام نزالات فئة الناشئين A، والتي تُعد حاسمة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في جدول الترتيب العام، وسط متابعة حثيثة من الجماهير والوفود الدولية.
وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تجسّد النسخة السادسة من البطولة المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة الفنون القتالية المختلطة عالمياً، والنسخة الحالية تمثل نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المتكامل، والاستضافة التي تجمع بين الاحترافية العالية والأثر المجتمعي الإيجابي، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة التي تعكس الثقة الكبيرة للدولة من مختلف الاتحادات والوفود، كما أن ما نشهده من زخم جماهيري وتنافس قوي بين اللاعبين يؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية للاتحاد في ترسيخ هذه الرياضة، وصناعة أجيال جديدة قادرة على تمثيل بلدانها في أقوى البطولات».
وقالت جيليان بينسافاليس، والدة فالنتينا بينسافاليس لاعبة منتخب إنجلترا الفائزة بذهبية فئة الناشئين A وزن البانتام 61 كجم: «حضرنا من إنجلترا من أجل المشاركة في هذه البطولة المهمة، وسعداء للغاية بهذا الإنجاز وتحقيق الذهبية، خاصة أن الموضوع تطلب الكثير من التجهيز والتحضير، وخوض نزالات قوية أمام لاعبات متميزات، وأحببنا التجربة للغاية، منطقة العين في الحقيقة رائعة، والأجواء في البطولة حماسية ومميزة، ونتطلع إلى العودة والمشاركة في العام المقبل».

الإمارات
العين
الفنون القتالية المختلطة
أوكرانيا
إنجلترا
آخر الأخبار
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
الرياضة
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
اليوم 21:49
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©