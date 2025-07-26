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الرياضة

فولتيماده يعود إلى شتوتجارت

فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
26 يوليو 2025 21:26

 
شتوتجارت (د ب أ)

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عاد فولتيماده مهاجم شتوتجارت مجدداً لصفوف فريقه استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، وذلك وسط مساعي نادي بايرن ميونيخ لضمه هذا الصيف.
حصل فولتيماده على إجازة طويلة لمشاركته مع منتخب ألمانيا الأول في دوري الأمم الأوروبية ومنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً في بطولة أوروبا للشباب.
وانتشرت صور للمهاجم الألماني الشاب في ملعب التدريب.
رفض شتوتجارت بطل كأس ألمانيا في الموسم الماضي أكثر من عرض من بايرن ميونيخ، بينما تؤكد تقارير أن فولتيماده توصل لاتفاق بالفعل على تفاصيل التعاقد كافة مع البايرن بطل الدوري.
وذكرت تقارير أخرى أن لاعب الوسط الفرنسي، إنزو ميو، يبقى أيضاً مرشحاً للرحيل عن صفوف شتوتجارت هذا الصيف، وذلك بعد استبعاده من مباراة ودية، اليوم السبت، تمهيداً لانتقاله المحتمل إلى نادٍ آخر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
شتوتجارت
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