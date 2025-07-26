السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية

بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
26 يوليو 2025 21:30

 
براغ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
رادوكانو وفرنانديز إلى نصف نهائي «واشنطن»


حققت التشيكية ماري بوزكوفا لقب بطولة براغ المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، المقامة على الملاعب الصلبة.
انتزعت بوزكوفا اللقب بالفوز على مواطنتها ليندا نوسكوفا المصنفة الأولى بالبطولة في المباراة النهائية.
لم تحافظ نوسكوفا على تقدمها بنتيجة 6 - 2 في المجموعة الأولى، لترد بوزكوفا بالفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 1 و6 - 3، لتنتزع اللقب بعد مباراة استمرت ساعتين و12 دقيقة.
وحققت بوزكوفا لقب بطولة براغ للمرة الثانية بعد عام 2022، كما أنه اللقب الثاني لها أيضاً في مسيرتها بملاعب التنس. وضمنت ماري بوزكوفا بهذا اللقب عودتها مجدداً إلى أول 40 لاعبة في التصنيف العالمي الذي سيصدر عن رابطة محترفات التنس، يوم الإثنين المقبل.
أما نوسكوفا فقد خسرت نهائي بطولة براغ للتنس للمرة الثانية، بينما بهذا الفوز تفادت بوزكوفا الخسارة في المباراة النهائية للمرة السابعة في مسيرتها.

التنس
التشيك
براغ
آخر الأخبار
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
الرياضة
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
اليوم 21:49
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©