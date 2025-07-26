بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية



براغ (د ب أ)



حققت التشيكية ماري بوزكوفا لقب بطولة براغ المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، المقامة على الملاعب الصلبة.

انتزعت بوزكوفا اللقب بالفوز على مواطنتها ليندا نوسكوفا المصنفة الأولى بالبطولة في المباراة النهائية.

لم تحافظ نوسكوفا على تقدمها بنتيجة 6 - 2 في المجموعة الأولى، لترد بوزكوفا بالفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 1 و6 - 3، لتنتزع اللقب بعد مباراة استمرت ساعتين و12 دقيقة.

وحققت بوزكوفا لقب بطولة براغ للمرة الثانية بعد عام 2022، كما أنه اللقب الثاني لها أيضاً في مسيرتها بملاعب التنس. وضمنت ماري بوزكوفا بهذا اللقب عودتها مجدداً إلى أول 40 لاعبة في التصنيف العالمي الذي سيصدر عن رابطة محترفات التنس، يوم الإثنين المقبل.

أما نوسكوفا فقد خسرت نهائي بطولة براغ للتنس للمرة الثانية، بينما بهذا الفوز تفادت بوزكوفا الخسارة في المباراة النهائية للمرة السابعة في مسيرتها.