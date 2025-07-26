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الرياضة

النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»

النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
26 يوليو 2025 21:33

الرياض (د ب أ)

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اكتسح النصر السعودي فريق يوهان النمساوي 5-2، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، وهي الأولى لمدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس بعدما تولى المسؤولية خلفاً للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.
وافتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل قي الدقيقة 25، قبل أن يضاعف عبدالرحمن غريب النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول الذي حسمه الفريق متقدماً 2 -1.
وفي الشوط الثاني عزز محمد سيماكان تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 53، أتبعه عبدالمجيد الصيليهم بهدف رابع في الدقيقة 73، لتختتم خماسية النصر بهدف سجله أحد لاعبي يوهان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، قبل أن يسجل الفريق النمساوي هدفاً ثانياً في الدقائق الأخيرة.
يذكر أن المباراة شهدت غياب العديد من اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الذي انضم أمس للمعسكر المقام في النمسا.
وكان رونالدو انضم لمعسكر النصر الجمعة، فيما فضل جيسوس إراحته عن أول مباراة ودية استعداداً للوديات القادمة للنصر.
وسيخوض النصر 4 وديات أخرى في معسكره بالنمسا حيث سيلتقي تولوز الفرنسي، شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ألميريا الإسباني وشباب الأهلي الإماراتي.
ويستهل النصر موسمه بمواجهة كلاسيكو منتظرة أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي تستضيفه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
جورجي جيسوس
ستيفانو بيولي
كريستيانو رونالدو
شباب الأهلي
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