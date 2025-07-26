غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»



بازل (أ ب)



بينما كانت الملاعب مليئة بالجماهير في كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم في سويسرا، غاب شخص واحد، وهو ألكسندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وتواجد سفيرين في مباراة افتتاح البطولة بين سويسرا والنرويج في الثاني من يوليو الجاري، لكنه لم يتواجد في أي مباراة منذ ذلك الحين، ورغم ذلك من المتوقع حضوره في النهائي الأحد بين إنجلترا وإسبانيا. وجاء غياب سفيرين عن أكبر حدث للسيدات في أوروبا، والذي يقام كل أربعة أعوام، ليكون محل جدال وسط مسؤولي كرة القدم خلال الحدث الذي حطم الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري، وشهد العديد من المباريات المثيرة.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، دون ذكر اسمه لأن انتقاد رئيس (اليويفا) يعد مسألة حساسة للغاية: «من المؤسف أنه لم يحضر، لقد فوت أفضل مباريات كرة القدم خلال هذا العام».

وبعدما بات غياب سفيرين عن الحدث واضحاً للجميع خلال دور المجموعات، لم يرد (اليويفا) على العديد من الأسئلة بخصوص مكان تواجد رئيسه، لكنه أكد هذا الأسبوع أن سفيرين قضى جزءاً من الوقت في عطلة في كرواتيا في جزيرة كوركولا في البحر الأدرياتيكي.

وانتشرت صورة يوم الثلاثاء الماضي تظهر سفيرين وهو يستجم إلى جانب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعب الكرة الكرواتي لوكا مودريتش ومواطنه ماتيو كوفاسيتش، فيما وصفت أحد وسائل الإعلام في سلوفينيا، بلد سفيرين، أن الصورة تعد بمثابة تجمع لأساطير الرياضة في البلقان، ولم يتضح وقت التقاط الصورة.

وفي اليوم الذي تم نشر فيه تلك الصورة، فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيطالي في مباراة مثيرة بجنيف على بعد 25 كيلو متراً فقط من مكتب سفيرين في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وبسؤالها حول غياب رئيس (اليويفا) وعدم حضوره لأي مباراة للمنتخب الإنجليزي، قالت لاعبة الوسط كيرا والش، إنها تركز فقط على اللعب.

وأضافت: «أعتقد أنه سيحضر بعض المباريات وربما لا يحضر لا أعرف، لا أعلم حقا من يحضر المباراة سوى عائلتي».

من جانبها قالت أليكسيا بوتياس، نجمة المنتخب الإسباني، إنها لم تكن تعلم بغياب سفيرين.

وقالت بوتياس: «حسناً لقد غاب عن بعض المباريات المهمة، ربما شاهدها على شاشات التليفزيون، أنا متأكدة من أنه تابعها لكنني لا أعرف ليس لدي فكرة عن ذلك».