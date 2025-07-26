«التكهنات» تُبعد دياز من «ودية» ليفربول!



لندن (د ب أ)



استبعد آرني سلوت، مدرب ليفربول، لويس دياز، مهاجم الفريق من المباراة الودية التي انتهت بخسارة النادي الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي 2- 4،، في هونج كونج بسبب التكهنات المستمرة حول مستقبل اللاعب.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بايرن ميونيخ جدد مفاوضاته مع ليفربول، بعدما رفض بطل الدوري الإنجليزي عرضاً مبدئياً بقيمة 5. 67 مليون يورو (2. 79 مليون دولار) الأسبوع الماضي.

أضافت أن ليفربول تمسك بعدم بيع مهاجمه الذي كان أيضاً محط اهتمام من نادي برشلونة، بينما كان عرض بايرن ميونيخ أقل كثيراً من قيمة مهاجم متميز مثل دياز في سوق الانتقالات (100 مليون يورو).

سيبلغ دياز 29 عاما في يناير، وينتهي تعاقده مع ليفربول في 2027، لكنه لم يتلق بعد عرضاً لتجديد هذا التعاقد.

قال سلوت عقب المباراة الودية: «هناك الكثير من الشائعات حول لويس دياز، ولن أخوض في التعليق على هذا الموضوع، فهو يتدرب بشكل جيد، ولكن قررنا عدم إشراكه».

أضاف المدرب الهولندي: «أتحدث مع لاعبي الفريق بشكل منتظم، ولن أعلق أكثر من ذلك، ودياز هو الشخص المناسب للإجابة على هذا السؤال»، وذلك رداً على مدى رغبة اللاعب الكولومبي في الرحيل خلال الصيف الجاري.

وغاب عن ودية ميلان أيضاً، المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي يبدو أيضاً بصدد الرحيل عن ليفربول، بينما تخلف لاعب الوسط واتارو إندو بسبب مشاكل بدنية. وشارك فلوريان فيرتز أغلى صفقة في تاريخ ليفربول أساسياً للمرة الأولي هاجماً وهمياً، بينما غاب المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لانضمامه إلى الفريق قبل يومين فقط.

ودفع سلوت بتشكيلتين مختلفتين في كل شوط من المباراة الودية، واضطر لإشراك لاعب الوسط رايان جرافينبيرخ، والظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس في مركز قلب الدفاع، لتعويض جو جوميز الذي عاد إلى إنجلترا للعلاج من إصابة في وتر أكيليس.

قال سلوت: «رأينا أن القرار الأفضل هو عودة جوميز إلى إنجلترا لتقييم حالته، ليعود إلى الفريق في ظروف أفضل بالنسبة له».

واصل المدرب الهولندي: «لا أرى أننا نعاني من مشكلة في مركز قلب الدفاع، لقد أدى جرافينبرخ بشكل جيد في مباراة اليوم، وأثبت ذلك أيضا في الموسم الماضي». أوضح: «رغم أننا نفضل أيضاً الاعتماد على واتارو إندو لاعب وسط، لكن بإمكانه أيضاً أداء مهام قلب الدفاع، جو جوميز يعاني من إصابة طفيفة، وقدم أداءً جيداً معنا في الموسم الماضي».

وختم مدرب ليفربول تصريحاته: «لدينا خيارات كافية في الدفاع، رغم أننا لم نضم لاعباً جديداً بعد، لنعوض رحيل جاريل كوانساه».