«عربية الشطرنج» تدخل مرحلة حسم الألقاب في الدار البيضاء



الدار البيضاء (وام)



دخلت البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في الدار البيضاء بإشراف الاتحاد العربي، مراحلها الحاسمة، مع اقتراب عدد من اللاعبين من حسم الألقاب في فئاتهم.

وشهد اليوم الخامس من البطولة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم تشيبسو لوبانج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وباتريك فان هولاند، رئيس الجمعية الدولية للشطرنج الفرنكوفوني، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وبشرى القادري، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ورئيسة اللجنة المنظمة، إلى جانب رؤساء الوفود.

وتصدرت المصرية ذكاء أحمد محمد فئة تحت 12 سنة للإناث بالعلامة الكاملة (7 نقاط)، تلتها الفلسطينية راندة سدر في المركز الثاني بـ5 نقاط، ثم المغربية مريم الحراق في المركز الثالث بـ4.5 نقطة.

وفي فئة تحت 16 سنة للأولاد، نجح المصري فريد تامر وجيه في تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (7 نقاط)، متقدما بنقطتين عن أقرب منافسيه الإماراتي راشد حسين الحمادي (5 نقاط)، بينما يتقاسم خمسة لاعبين المركز الثالث بـ4.5 نقطة، وتتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة لحسم بقية الفئات، نظراً لتقارب النقاط بين المنافسين.

وأوضح الحكم الدولي عبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة الحكام، أن النسخة الحالية متميزة كونها تقام تزامناً مع احتفالات مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للشطرنج، مقدماً التهنئة للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي.

ولفت إلى أن البطولة تشهد مشاركة 17 حكماً من 6 دول عربية، يمثلون نخبة الكوادر التحكيمية، مشيدا بمستوى التنظيم والمشاركة، واعتبرها منصة مهمة لاكتساب الخبرات للاعبين والحكام على حد سواء، خاصة وأنها معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج.