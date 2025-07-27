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الرياضة

حارس ليون ينتقل إلى «البريميرليج»

حارس ليون ينتقل إلى «البريميرليج»
27 يوليو 2025 08:17

ليون (أ ف ب)

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انضم الحارس البرازيلي لوكاس بيري إلى ليدز يونايتد العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 16 مليون يورو لمدة أربع سنوات حتى عام 2029 قادماً من ليون، وفقا لما أعلن النادي الفرنسي.
وشدد ليون في بيانه أنه إضافة إلى هذا المبلغ، من الممكن أن يحصل على مليوني يورو مكافآت، ونسبة 10 في المئة من أرباح انتقال محتمل.
استحوذ النادي الفرنسي على كامل الحقوق المالية لبيري مقابل 6.5 ملايين يورو، منها 3.25 ملايين عند شرائه من بوتافوجو في يناير 2024.
قال بيري «27 عاماً» في رسالة وداعية لجماهير ليون: «أود أن أشكركم على كل اللحظات التي عشتها في هذه المدينة الرائعة وهذا النادي، شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي لاكتشاف ثقافة جديدة، ولغة جديدة، وأشخاص رائعين سأعتز بصداقتهم لبقية حياتي».
وأضاف البرازيلي الذي يعرف الدوري الإنجليزي كون سبق له أن دافع لستة أشهر عن قميص كريستال بالاس خلال موسم 2019-2020 «سأتابع وأشجع الفريق دائماً في كل نجاحاته، شكراً جزيلاً لكم من أعماق قلبي على كل شيء».
شارك الحارس البرازيلي في 49 مباراة، منها 33 مباراة في الدوري و11 مباراة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مع ليون، بما في ذلك المباراة النهائية لكأس فرنسا التي خسرها أمام باريس سان جيرمان 1-2 في مايو 2024.
تم تفضيل بيري بين الخشبات الثلاث لليون في الموسم الماضي على البرتغالي أنتوني لوبيش الذي انتقل إلى نانت في يناير الماضي، ليصبح الحارس الأول، ويحافظ على نظافة شباكه خلال 10 مباريات من أصل 45 في «ليج1».
ومع فرض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قيوداً على رواتب اللاعبين ورسوم الانتقالات للسماح لليون بالبقاء بين أندية النخبة، يخسر ليون مع رحيل بيري خامس لاعب أساسي في صفوفه من الموسم الماضي، بعد كل من ألكسندر لاكازيت «نيوم السعودي»، ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي»، والأرجنتينيين تياجو ألمادا «أتلتيكو مدريد الإسباني» ونيكولاس تاليافيكو «نهاية عقده».

 

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