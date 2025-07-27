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الرياضة

رالي فرنسا يتحول إلى «مسرح قتل»

رالي فرنسا يتحول إلى «مسرح قتل»
27 يوليو 2025 08:33

سان جست (أ ف ب)

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قضى ثلاثة متفرّجين خلال سباق رالي في وسط فرنسا، بعدما صدمتهم سيارة خرجت عن المسار، وفق ما أفادت السلطات المحلية والنيابة العامة.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمصرع شخصين، لكنها ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص، بعد وفاة متفرج كان نُقل إلى المستشفى بالمروحية في حال خطرة.
والضحايا هم شقيقان يبلغان من العمر 60 و70 عاماً، ورب أسرة يبلغ 44 عاماً، وفق النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً لتبيان ظروف الحادث الذي وقع في منطقة سان-جست، في أجواء مناخية جيدة.
سيعمل المحققون على تبيان ما إذا كان المتفرجون متواجدين في منطقة مصرّح التواجد فيها.
وقالت لور مواسيه مساعدة المدعي العام في كليرمون-فيران «أُفضّل أن أتوخى الحذر»، واصفة الواقعة بأنها صدمة «شديدة للغاية».
ولفتت إلى أن التحقيقات ستسعى لتحديد المكان الذي كان هؤلاء المتفرجون يتواجدون فيه في تلك اللحظة.
وتفيد العناصر الأولية التي قدّمتها السلطات المحلية بأن الأشخاص كانوا متواجدين عند «أشرطة الحظر الحمراء» التي تحدد عادة المناطق المحظورة على المتفرّجين.
أما المناطق المسموح للمتفرّجين التواجد فيها فمحددة بأشرطة خضراء، وفق السلطات المحلية.
ونقل سائق السيارة البالغ 22 عاماً وملاحه البالغ 51 عاماً إلى المستشفى، لكن أي خطر لا يتهدد حياتهما، وفق مواسيه.
وقالت مواسيه إن التحقيقات «ما زالت في بداياتها»، وأشارت إلى وجوب معاينة السيارة وهي من نوع بيجو 208 معدة خصيصاً للسباق.

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