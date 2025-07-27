أرسنال.. «الصفقة السادسة»

لندن (أ ف ب)



انضم المهاجم الدولي السويدي فيكتور يوكيريس إلى أرسنال في صفقة لمدة 5 أعوام قدرت قيمتها بـ 62.9 مليون يور، وفقا لما أعلن ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وبات يوكيريس سادس صفقة صيفية يبرمها الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن، بعد كل من الإسبانيين المدافع كريستيان موسكيرا، لاعب الوسط مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاجا، لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد والمهاجم نوني مادويكي.

ودافع يوكيريس البالغ 27 عاماً عن ألوان سبورتينج البرتغالي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 97 هدفاً في 102 مباراة، كما أعلن أرسنال في بيان، وقاد سبورتينج في الموسم المنصرم للفوز بالدوري للمرة الثانية توالياً، بتسجيله 39 هدفاً، كما تألق بثلاثية «هاتريك» في مرمى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وبقميص المنتخب الوطني، سجل 12 هدفاً في آخر 17 مباراة خاضها.

انتقال يوكيريس، الذي قد يكلّف نادي شمال لندن ما يصل إلى قرابة 73 مليون يورو مع مكافآت متعلقة بالأداء، يرفع إنفاق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى حوالي 230 مليون يورو.

تأثر أرسنال في الموسم الماضي كثيراً بإصابة مهاجميه البرازيلي جابريال جيسوس، والألماني كاي هافيرتز لفترة طويلة، علماً أنه يلعب في السنوات الأخيرة من دون رأس حربة من العيار الثقيل.

وبات يوكيريس سادس صفقة صيفية يبرمها الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن، بعد كل من الإسبانيين المدافع كريستيان موسكيرا، لاعب الوسط مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاجا، لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد والمهاجم نوني مادويكي.

أكد أرسنال الخبر بمنشور قصير عبر موقع إكس جاء فيه: «هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه، فيكتور يوكيريس لاعب مدفعجي».

وقال أرتيتا في بيان نشره أرسنال: «يسعدنا الترحيب بفيكتور يوكيريس في النادي. إن ثبات أدائه وتواجده في الملعب أمرٌ رائع، ومساهماته التهديفية خير دليل على ذلك».

ومن المتوقع أن يلتحق يوكيريس بفريقه الجديد خلال جولته التحضيرية الجارية في سنغافورة وهونج كونج.

ويواجه أرسنال مواطنيه نيوكاسل يونايتد في ملعب سنغافورة الوطني الأحد قبل المباراة الختامية لجولته ضد توتنهام في هونج كونج في 31 يوليو.

انتقل يوكيريس في سن الـ19 عاماً إلى برايتون قادماً من برومابويكارنا السويدي في يناير 2018، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة للانضمام إلى سانت باولي الألماني ليعود ويخوض غمار منافسات المستوى الثاني في إنجلترا (تشامبيونشيب) مع سوانزي سيتي وكوفنتري سيتي الذي قرر البقاء معه نهائياً في يوليو 2021.

بعد هزيمة كوفنتري بركلات الترجيح أمام لوتون في نهائي «تشامبيونشيب» عام 2023 على ملعب ويمبلي، أكمل يوكيريس انتقاله إلى سبورتينج مقابل 20.5 مليون جنيه إسترليني، وتوّج معه بلقب الدوري مرتين وبالكأس مرة.

ويأمل أرتيتا في أن يقود أرسنال، وصيف بطل «البريميرليج» في المواسم الثلاثة الماضية، إلى أول ألقابه منذ فوزه بكأس إنجلترا عام 2020، وإنهاء انتظار النادي الذي دام عقدين للفوز بلقب الدوري.