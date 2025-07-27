فيلدا: بداية «جيل واعد» للمغرب

الرباط (د ب أ)



عبر المدرب الإسباني خورخي فيلدا، المدير الفني لمنتخب سيدات المغرب، عن فخره الكبير بالأداء الذي قدمته لاعباته خلال كأس أمم إفريقيا للسيدات، رغم الخسارة المؤلمة في النهائي أمام نيجيريا.

وقال فيلدا عقب المباراة: «خضنا النهائي للمرة الثانية على التوالي، ولعبنا أمام فريق يملك خبرة طويلة في البطولات القارية، ومع ذلك أظهرنا شخصية قوية وروحاً عالية. اللاعبات سجلن هدفين في الشوط الأول، وكن حاضرات ذهنياً وفنياً في أغلب فترات اللقاء».

وأكد فيلدا أن التحضير النفسي كان أساسياً في مسيرة المنتخب، مضيفا أن اللاعبات لم يلعبن بعقدة نقص أمام نيجيريا، بل واجهن الخصم بندية.

وأشار إلى أن البطولة كشفت عن أسماء شابة جديدة ستشكل نواة المستقبل: «قدمت هذه النسخة لنا وجوها شابة أبهرت الجميع، وهذه نقطة ضوء حقيقية، صحيح أننا خسرنا اللقب، لكننا ربحنا فريقاً يملك مستقبلاً مشرقاً، ما زلنا في بداية الطريق، والمغرب يملك كل المقومات ليصعد إلى القمة قريباً».