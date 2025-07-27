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الرياضة

الاتحاد السعودي يخسر للمرة الثانية في البرتغال!

الاتحاد السعودي يخسر للمرة الثانية في البرتغال!
27 يوليو 2025 09:14


الرياض (د ب أ)

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خسر فريق اتحاد جدة السعودي أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي 1-3، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.
وتلقى الاتحاد، الذي يقيم معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في البرتغال، الهزيمة الثانية ودياً بعدما كان خسر برباعية نظيفة أمام فناربخشة التركي قبل أيام قليلة.
وسجل هدف الاتحاد الوحيد اللاعب موسى ديابي في الدقيقة 53 مدركاً التعادل، حيث كان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق البرتغالي بهدف سجله جوستافو سيلفا في الدقيقة 39، وسجل كل من عمر كامارا ونيلسون أوليفيرا هدفي جيماريش الثاني والثالث في الدقيقة 84 والأخيرة من الشوط الثاني.
وبدأ الاتحاد جولته الأوروبية لموسم 2025-2026 في جيرونا بإسبانيا يوم 14 يوليو الجاري، قبل معسكره الحالي في البرتغالي الذي يشهد 3 وديات.
ومن المقرر أن يسافر الاتحاد إلى الصين لخوض مباراتين وديتين، قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس المقبل.

 

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
البرتغال
فيتوريا جيماريش
فناربخشة
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