سباليتي: كرة القدم دمرت حياتي ولا أستطيع النوم!

روما (د ب أ)



اعترف لوتشيانو سباليتي بأن إقالته بشكل مفاجئ من تدريب منتخب إيطاليا أثرت فيه كثيراً، وأنه أصبح لا يستطيع النوم.

وأقيل سباليتي من تدريب منتخب إيطاليا في الثامن من يونيو الماضي، بعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة أمام النرويج بنتيجة صفر - 3 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مما ضاعف المخاوف من إمكانية غياب المنتخب «الأزوري» عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

واستعان اتحاد الكرة الإيطالي بجينارو جاتوزو لتدريب المنتخب الوطني خلفاً لسباليتي.

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة «لا ريبابليكا»: «لا يزول هذا الشعور أبداً، يبقيني مستيقظاً طوال الليل، ويؤثر علي في كل مكان، لأنه يعود إلي دائماً، أحياناً أظن أنني سعيد، لكن بعد فترة تعود هذه الفكرة إلي».

وأضاف: «لم أستطع أن أجعل اللاعبين يفهمون حبي لهم، عندما عرض علي تدريب المنتخب الوطني، لم أنم ليومين، ستظل الندبة مؤلمة حتى بعد شفائها تماماً، لقد دمرت كرة القدم حياتي».

وقال: «كنت أحب كرة القدم أكثر من نفسي، ضحيت من أجلها بأحبائي، كان خطأي في البداية، هو الإصرار المفرط على ذلك الشعور بالانتماء والهوية، طلب غناء النشيد الوطني، إطلاق صرخة حماس قبل كل حصة تدريب، أردت أن أحفز ذلك الفخر الذي شعرت به، لكن الأمر كان فوق طاقتي».

وتم التعاقد مع سباليتي في أغسطس 2023 خلفاً لروبرتو مانشيني الذي رحل بشكل مفاجئ ليقود منتخب السعودية، ووقع سباليتي عقداً لمدة ثلاث سنوات حتى كأس العالم 2026 .

وفي أول اختبار لسباليتي خرج المنتخب الإيطالي من دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، بعد الخسارة بهدفين أمام سويسرا.

وفي وقت سابق من هذا العام 2025 ودع المنتخب الإيطالي دوري أمم أوروبا من دور الثمانية أمام ألمانيا، ليذهب إلى مجموعة من 5 منتخبات بدلاً من 4 منتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليتنافس رفقة النرويج بقيادة إرلينج هالاند إضافة إلى سلوفاكيا الأعلى تصنيفاً في المجموعة.

ويبقى احتلال صدارة المجموعة هو السبيل الوحيد للتأهل مباشرة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحق التصفيات الذي تسبب في حرمان إيطاليا بطل العالم أربع مرات من المشاركة في مونديالي 2018 و2022 بعد خسارتين أمام السويد ومقدونيا الشمالية.