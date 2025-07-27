كالينسكايا تطيح رادوكانو في «واشنطن للتنس»



واشنطن (رويترز)



تغلبت الروسية آنا كالينسكايا على البريطانية إيما رادوكانو 6-4 و6-3، في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس لتتأهل لمواجهة ليلى فرنانديز في المباراة النهائية.

بعد تقديم اللاعبتين بداية قوية، حققت كالينسكايا الكسر الأول للإرسال، لتتقدم 5-4 وتحسم المجموعة الافتتاحية لمصلحتها، وتكبد رادوكانو خسارة أول مجموعة في البطولة.

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكراً في المجموعة الثانية، قبل أن تتقدم كالينسكايا مرة أخرى، وتأخذ زمام المبادرة، وتكسر إرسال منافستها مجدداً وتحقق الفوز.

بعد أن حرمت المشجعين من تكرار مباراة نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2021 بين رادوكانو وفرنانديز، تسعى كالينسكايا للفوز بأول ألقابها في إحدى بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 في النهائي.

قالت كالينسكايا المصنفة 48 عالمياً: «كانت مباراة مثيرة، اللعب أمام إيما شيء جيد، وأنا فخورة بنفسي، حافظت على قوتي والتزمت بخطتي».

وفي وقت سابق، عوضت فرنانديز تأخرها بمجموعة، لتهزم المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا 6-7 و7-6 و7-6، في مواجهة ماراثونية تميزت بالإرسال القوي من اللاعبتين.

فازت ريباكينا بمجموعة أولى متقاربة بفضل تفوقها في الشوط الفاصل بضربتي إرسال حاسمتين.

أضاعت فرنانديز إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكن ريباكينا لم تتمكن من إنهاء المباراة، بينما كانت متقدمة 5-4 مما أتاح للاعبة الكندية التعادل في الشوط الفاصل الثاني.

وكما حدث في المجموعة الافتتاحية لم تخسر أي من اللاعبتين الإرسال في المجموعة الثالثة، لكن ثقة فرنانديز بنفسها زادت، وحققت الفوز في غضون ثلاث ساعات و12 دقيقة، لتبلغ أول نهائي لها هذا الموسم.

وفي منافسات الرجال، لم يكن أليكس دي مينو المصنف السابع في أفضل حالاته في مواجهة قبل النهائي أمام كورنتين موتيه، لكنه تمكن من تحقيق الفوز 6-4 و6-3 على اللاعب الذي خسر في الأدوار التأهيلية، لكنه شارك في القرعة الرئيسية بعد انسحاب أحد اللاعبين.

وقال دي مينو الذي بلغ أيضاً المباراة النهائية في واشنطن في 2018: «لم أقدم أداءً ممتعاً، لكني كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة من دون الكثير من الإيقاع، كنت ألعب بعقلية القيام بكل ما يلزم للوصول إلى مباراة اللقب».

سيعود دي مينو أيضاً إلى قائمة العشرة الأوائل بعد وصوله إلى النهائي أمام أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي فاز 6-2 و7-5 على بن شيلتون.