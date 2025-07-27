«القفز بالمظلات» يحصد 6 ميداليات في «عالمية إيطاليا»

دبي (الاتحاد)



حقق عبد الباري قبيسي، نجم منتخب القفز بالمظلات، إنجازاً عالمياً، بحصد 4 ميداليات، منها ذهبية «دقة الهدف»، و3 فضيات في فئات «المسافة» و«فري ستايل»، ضمن بطولة العالم بمدينة رافينا الإيطالية التي شهدت مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، كما انتزعت اللاعبة كولينا موهاي فضية «السرعة» وبرونزية «فري ستايل».

ونجح قبيسي في حصد «العلامة الكاملة» بالجولتين الأولى والثانية، ليبلغ الإجمالي 291 نقطة في الجولات الثلاث، ليحتل المركز الثاني على الترتيب العام.

وأشاد محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، بما قدمه لاعبو المنتخب من أداء متميز، موجهاً الشكر إلى أسرة سكاي دايف دبي التي أسهمت في إنجاح فترة الإعداد.