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الرياضة

منتخب الجودو يختتم المشاركة الناجحة في «منغوليا جراند سلام»

منتخب الجودو يختتم المشاركة الناجحة في «منغوليا جراند سلام»
27 يوليو 2025 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتخب الجودو بـ «الصف الثاني» مشاركته الإيجابية في بطولة أولان باتور جراند سلام التي أقيمت في ضيافة منغوليا، وجاء منتخبنا ضمن «العشرة الكبار» في الترتيب العام، مضيفاً المزيد من نقاط التأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028»، رغم المشاركة بـ 5 لاعبين فقط، مقارنة بمنتخب اليابان بطل العالم المتصدر للبطولة، والذي ضمت قائمته 15 لاعباً ولاعبة، بينما دفع منتخب منغوليا «الوصيف» بـ 56 لاعباً ولاعبة، مستفيداً من لائحة البطولة، فيما شارك فريق الاتحاد الدولي «منتخب روسيا» صاحب المركز الثالث بعدد 23 لاعباً ولاعبة.
واحتل منتخبنا المركز السابع في الترتيب العام، برصيد فضية عمر جاد، وذلك بناء على قرار الاجتماع الفني الذي وضع عبد اللطيف ويزبيك في المركز الخامس، ضمن منافسات وزن تحت 73 كجم، والياباني تاناكا والمنغولي لافجار في «الثالث المشترك»، لتضيع على منتخبنا الميدالية البرونزية، إلا أنه أضاف المزيد من نقاط التأهل في رصيده المتقدم على طريق الصعود إلى الأولمبياد القادم، ووضع اتحاد الجودو خطة طويلة المدى لإعداد المنتخب، من بينها خوض بطولة «أبوظبي جراند سلام» في نوفمبر المقبل.
وشهدت منافسات اليوم الختامي خسارة سليمان إبراهيم أمام البحريني ساجايبوف في تصفيات «تمهيدي» الوزن الثقيل تحت 90 كجم.

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الجودو
اتحاد الجودو
اليابان
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