منتخب السلة يتألق بـ «ثلاثية» خليفة خليل في «عربية البحرين»

علي معالي (أبوظبي)

سجل منتخبنا الوطني لكرة السلة انتصاراً مثيراً للغاية في البطولة العربية، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بعدما خطف الفوز في الثانية الأخيرة برمية ثلاثية رائعة من خليفة خليل، ليتفوق منتخبنا 81-79، حيث كانت النتيجة قبل نهاية المباراة بالجولة الثانية تقدم البحرين 79-78، ليظهر خليفة خليل في الثانية الأخيرة، ويلتقط كرة من طرف الملعب، ويصوب في السلة بـ «ثلاثية» قلبت موازين النتيجة في النهاية بانتصار مستحق لمنتخبنا، هو الثاني له في البطولة حتى الآن بعد التفوق في الجولة الأولى على الكويت.

جاء الربع الأول سجالاً بين الفريقين، وخطفه البحرين في لحظاته الأخيرة بنتيجة 23-21، وفي الربع الثاني أظهر منتخبنا تقدماً كبيراً، وفارقاً مميزاً في النقاط بعد أداء رائع من الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، الذي بث الثقة والحماس في لاعبيه ومعه الجهاز المعاون سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، لينتهي لمصلحتنا 25-13.

وظهرت الأخطاء الفردية الكثيرة في الربع الثالث، الذي ذهب للبحرين 28-12، وكان الربع الرابع والأخير، دليل التألق اللافت لمنتخبنا بالسيطرة الكاملة على الملعب، ورغم تقدم المنافس البحريني في فتراته منه بسبب أخطاء الربع الثالث، لكن الثانية الأخيرة كانت مصدر السعادة لمنتخبنا بعد أن أخفق ديماركو في تصويبة ثلاثية لتعود إلى خليفة ليسجل منها الانتصار الذي يعتبر الأكثر إثارة في البطولة العربية حتى الآن.

ويأتي فوز منتخبنا بعد 3 خسائر ودية أخيرة أمام البحرين، اثنتان منها خلال معسكر الفريق مؤخراً بالبحرين، والثالثة في بطولة وليم جونز الدولية، لتأتي البطولة العربية في نسختها الـ 26 ليقدم منتخبنا مباراة مثالية للغاية، وانتصاراً يدفع فريقنا بشكل جيد في هذه النسخة.

شارك خليفة خليل في أكثر من 23 دقيقة في المباراة، وسجل خلالها 8 نقاط، منها 6 نقاط من رميتين ثلاثيتين، ورمية واحدة بثنائية، تصدر قائمة أفضل المسجلين من لاعبينا الثنائي قيس عمر وديماركو بواقع 18 نقطة لكل لاعب، وخلفهما اللاعب الشاب عبدالعزيز خليفة 12 نقطة، وأحمد عبداللطيف 11 نقطة، و7 نقاط لكل من حسن عبدالله ومامادو ندياي.

وعبر راشد عبدالله، مدير المنتخبات الوطنية، عن سعادته بما قدمه منتخبنا، وقال: «من أفضل المباريات التي لعبها المنتخب منذ فترات طويلة، وشهدت ندية وإثارة عالية، مع وجود أجنبيين في لملعب مع الفريق المنافس، لعبنا بنفس سيناريو 2022 في الكويت، مع وجود أجنبيين، وتفوقنا عليهم، واليوم أيضاً بنفس الطريقة، وتفوقنا بعد أداء أكثر من رائع من لاعبينا، ولم يقصر أي لاعب في الملعب، وبرز عبدالعزيز خليفة، وهو واحد من المكاسب المهمة للغاية في صفوف منتخبنا من خلال هذه النسخة، وسيف حامد كذلك».

وأضاف: «عناصر الخبرة لدينا تألقت كذلك ممثلة في قيس عمر، وأحمد عبداللطيف، الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد، ومعه حسن عبدالله وديماركو، ولن ننسى صاحب الرميات الذهبية خليفة خليل، أتمنى ألا يكون الإجهاد سبباً في التراجع، ولكن نظام البطولة يحتم علينا التواجد في 3 مباريات على التوالي».