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الرياضة

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة البرتغالي فيليكس

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة البرتغالي فيليكس
27 يوليو 2025 13:27

الرياض (د ب أ)

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اقترب النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، قادماً من تشيلسي، وهي الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.
وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم، أن صفقة انتقال فيليكس إلى النصر أصبحت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن ناديي تشيلسي والنصر يضعان حالياً اللمسات الأخيرة على الشروط المتعلقة بصفقة الانتقال.
وأضاف رومانو أن جواو فيليكس وافق بالفعل على عرض النصر، وهو ما ساهم في تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب.
ويبلغ فيليكس من العمر 25 عاماً، وبدأ مسيرته مع شباب بورتو قبل الانتقال إلى بنفيكا عام 2015، حيث ساهم في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم وهو بعمر 18 عاماً، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وكان له دور في تتويج فريقه بالدوري الإسباني في موسم 2020-2021.
وبعد رحلة مميزة مع أتلتيكو حط فيليكس الرحال في نادي تشيلسي على سبيل الإعارة في تجربة لم يكتب لها النجاح، قبل أن يُعار إلى برشلونة في موسم 2023-2024، ويعود بعدها إلى تشيلسي، الذي وقع معه عقداً مدته 7 سنوات مقابل 52 مليون يورو.

 

النصر السعودي
جواو فيليكس
تشيلسي
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