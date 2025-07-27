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الرياضة

البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»

البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»
27 يوليو 2025 14:30

  
علي معالي (أبوظبي)

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فاز البطائح على يافور إيفانييتسا الصربي بهدفين أحرزهما أناتولي أبانج ومروان فهد في الدقيقتين 10 و72، في «التجربة الثالثة» التي يخوضها «الراقي» في معسكر صربيا، استعداداً للموسم الجديد.
خاض فرهاد مجيدي، المدير الفني للبطائح، المباراة بتشكيلة ثابتة، مع إجراء عدد من التغييرات خلال الشوط الثاني، وصنع محمد جمعة «بيليه» الهدف الأول، وعزيز جانييف الهدف الثاني، ويخوض الفريق «الودية الرابعة» يوم الخميس المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن.
استفاد «الراقي» من التجربة التي كانت أشبه بالمباراة الرسمية، خاصة أن الفريق الصربي بدأ موسمه المحلي، بخوضه أول لقاء في الدوري الممتاز، وبالتالي جاهزية لاعبيه، وبعيداً عن المباريات يؤدي لاعبو البطائح التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وسط معنويات عالية وتركيز كبير، في ظل اكتمال الفريق، باستثناء غياب أوليفيرا لانضمامه إلى المنتخب الوطني في معسكر النمسا.
الطريف أنه قبل بداية «الودية» الأخيرة، مالت التوقعات لمصلحة يافور بنسبة 85% مقابل 9% للبطائح، والتعادل 6%، وذلك بحسب موقع «سوفاسكور» الشهير في الإحصائيات والأرقام.

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