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الرياضة

توماس مولر يقترب من فانكوفر

توماس مولر يقترب من فانكوفر
27 يوليو 2025 14:59

ميونيخ (د ب أ)

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم بأن النجم الألماني المخضرم توماس مولر ربما ينتقل لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، للانضمام إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، وليس لوس إنجلوس إف سي الأميركي، كما كان متوقعاً.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلاً عن تقرير للصحفي الرياضي البريطاني بن جاكوبس، أن المفاوضات بين نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق والفريق الكندي وصلت إلى مراحلها النهائية.
وكانت بيلد قد كشفت سابقا أن لوس أنجلوس أبدى اهتماماً بالتعاقد مع مولر (35 عاماً)، الذي أنهى مسيرته مع بايرن ميونيخ بعد 25 عاماً أمضاها داخل جدران النادي البافاري، لكن الصحيفة أوضحت أن لوس أنجلوس أصبح خارج السباق الآن.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الناديين أو مولر حتى الآن، بشأن صحة تلك الأنباء.
وألمح مولر أمس السبت إلى انتقاله إلى الولايات المتحدة في فيديو مستوحى من رعاة البقر، يظهر فيه وهو يمتطي حصاناً فيما يبدو أنه سهل مفتوح، على أنغام موسيقى الغرب الأميركي.
وقال مولر في المقطع: «25 عاماً في بايرن.. لقد كان كل يوم رائعاً، حتى لو انتهى الآن».
وأضاف قبل أن يمتطي حصانه: «اليوم سبت، وغداً أحد، وبعد غد اثنين - ثم فجأة انتهى كل شيء، ثم ننتقل إلى الجانب الآخر من المحيط».
كان الألماني أكسل شوستر، المدير الفني لفريق فانكوفر، الناشط بالدوري الأميركي لكرة القدم، والذي سبق أن تولى تدريب فريقي ماينز وشالكه الألمانيين، قلل سابقاً من أهمية انضمام مولر إلى فريقه.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
الدوري الأميركي لكرة القدم
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