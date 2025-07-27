منتخب القوس والسهم يحصد 6 ميداليات في كأس وسط أوروبا

تشاتيش (وام)

أحرز منتخبنا الوطني للقوس والسهم 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات، في بطولة كأس وسط أوروبا.

وأقيمت البطولة ليوم واحد بمدينة تشاتيش في سلوفينيا، بمشاركة 319 لاعباً ولاعبة من 36 دولة أوروبية، بالإضافة إلى منتخبي الإمارات وجنوب أفريقيا.

وحصدت آمنة العوضي ذهبية فئة القوس المركب «سيدات»، وخليفة الكعبي ذهبية فئة القوس المحدب تحت 18 سنة «رجال»، وسامية مقصود ذهبية فئة القوس المحدب تحت 18 سنة «سيدات»، بعد منافسات قوية في الأدوار التمهيدية والإقصائية.

وجاءت الميداليات البرونزية، لكل من حسن الرئيسي ضمن فئة القوس المحدب تحت 21 سنة، «رجال»، وروضة العوضي، في فئة القوس المركب تحت 21 سنة «سيدات»، وسيب سنكر، بفئة القوس المحدب «رجال».

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، أن النتائج المميزة في البطولة، وسط المنافسة القوية من الدول المشاركة، تؤكد القدرة التنافسية العالية والكبيرة لأبناء وبنات دولة الإمارات، والتطور اللافت الذي حققته اللعبة.

وأشار إلى أن الإنجاز يعد دافعاً قوياً للمنتخب قبل خوض التحدي المرتقب في بطولة أوروبا للشباب، من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، آملاً أن تتواصل النتائج الإيجابية، بالثقة الكبيرة في قدرة المنتخب على إضافة ألقاب جديدة.

يذكر أن قائمة المنتخب في البطولة، ضمت 12 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب، بإشراف الجهاز الفني المؤلف من الكوري الجنوبي لي يونج، بالإضافة إلى مساعدتيه سونج مي جين، وألينا لابستينا.