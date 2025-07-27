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الرياضة

برشلونة يقسو على فيسيل كوبي بـ «ثلاثية تجريبية»

برشلونة يقسو على فيسيل كوبي بـ «ثلاثية تجريبية»
27 يوليو 2025 16:33

طوكيو (د ب أ)

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حقق برشلونة الإسباني فوزاً معنوياً 3-1 على فيسيل كوبي الياباني، اليوم، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في مستهل رحلة الفريق الكتالوني الآسيوية، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق إيريك جارسيا في الدقيقة 33، لكن تايسي مياشيرو سرعان ما أدرك التعادل لفيسيل كوبي في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، أضاف روني بردغجي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 77، فيما تكفل بيدرو فرنانديز سارمينتو بتسجيل الهدف الثالث للعملاق الإسباني في الدقيقة 87.
ومن المقرر أن يخوض برشلونة وديتين أخريين في كوريا الجنوبية، حيث يلتقي مع سيول، يوم الخميس المقبل، فيما يواجه دايجو في الرابع من أغسطس المقبل، قبل أن يختتم تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر في برشلونة في العاشر من ذات الشهر.
ويستهل برشلونة، الذي توج بالثلاثية المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني) في الموسم المنصرم، مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني أمام مضيفه مايوركا في 16 أغسطس المقبل.

برشلونة
اليابان
فيسيل كوبي
الدوري الإسباني
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