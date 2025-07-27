نابولي يتعاقد مع حارس المرمى الصربي سافيتش

روما (أ ف ب)

يواصل نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية من خلال التعاقد مع حارس المرمى الدولي الصربي فانيا ميلينكوفيتش- سافيتش على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 21 مليون يورو.

وأعلن النادي الجنوبي في بيان أنه تعاقد مع «فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش من تورينو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي».

ويلعب ميلينكوفيتش-سافيتش البالغ من العمر 28 عاماً والشقيق الأصغر للاعب خط وسط الهلال السعودي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، مع تورينو منذ عام 2020، حيث خاض معه 158 مباراة في جميع المسابقات.

وسيكون الدولي الصربي في منافسة مع حارس مرمى نابولي الأساسي أليكس ميريت، والذي يبلغ من العمر 28 عاماً أيضاً.

ويعد نابولي الفريق الإيطالي الأكثر نشاطاً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع ثمانية لاعبين، من بينهم البلجيكي كيفن دي بروين الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والهولندي سام بيوكيما، القادم من بولونيا مقابل 31 مليون يورو.

ولا يزال نابولي يأمل في بيع مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين إلى جلطة سراي مقابل 75 مليون يورو، لكن المفاوضات مع النادي التركي الذي قضى فيه المهاجم الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لا تزال متعثرة بشأن شروط الانتقال.

وينطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإيطالي في 23 أغسطس المقبل.