«ليلة النزال» من «يو إف سي» تُتوج الأبطال في أبوظبي

أبوظبي (وام)

حافظ الهولندي رينير دي ريدر على سجله الخالي من الهزائم في ليلة النزال من «يو إف سي»، ويتاكر ضد دي ريدر، التي أقيمت في «الاتحاد أرينا»، بجزيرة ياس في أبوظبي.

واستقطبت الفعاليات جمهوراً من جميع أنحاء العالم، بما يعكس مكانة أبوظبي المتنامية بوصفها مركزاً عالمياً للفنون القتالية المختلطة.

وشهد النزال الرئيسي مواجهة امتدت 5 جولات بين بطل العالم السابق في الوزن المتوسط، الأسترالي روبرت ويتاكر، والهولندي رينير دي ريدر، وتم حسمه لمصلحة دي ريد بقرار الحكام.

وأكد دي ريدر بعد فوزه الرابع على التوالي وحفاظه على سجله نظيفا من الهزائم في «يو إف سي»، أن النزال كان صعباً، واضطره للقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن ويتاكر خصم عنيد لا يهزم بسهولة، وأظهر قدرات كبيرة في الدفاع الأرضي والتصدي لمحاولات الإسقاط، ومع ذلك، تمكن من الفوز عليه، وقال: «فخور بهذا الحدث في أبوظبي وجمهورها، آملاً أن أعود قريباً للمشاركة في فعاليات جديدة».

وفي النزال المشترك الرئيسي أثبت النجم الروسي بيتر يان مجدداً قدراته داخل القفص، بعد فوزه على الأميركي ماركوس ماكجي بقرار جماعي، ضمن منافسات وزن البانتام.

ونجح النجم الروسي شارا محمدوف في حسم نزاله أمام الكندي مارك أندريه باريولت، بقرار جماعي، وتم اختيار نزالهما لجائزة «نزال الليلة» بفضل الأداء القوي والحماس الجماهيري الكبير.