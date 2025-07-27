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الرياضة

الأمطار تؤجل انطلاق سباق «جائزة بلجيكا للفورمولا- 1»

الأمطار تؤجل انطلاق سباق «جائزة بلجيكا للفورمولا- 1»
27 يوليو 2025 17:33

سبا فرانكورشان (أ ف ب)

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أجّلت الأمطار الغزيرة انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا- 1، الاحد على حلبة سبا- فرانكورشان.
تصدرت سيارة الأمان لفة الإحماء، قبل أن يعلن المشرفون عن تأجيل انطلاق السباق الثالث عشر لهذا الموسم.
وانخفضت الرؤية إلى أدنى مستوياتها على الحلبة، وزادت المياه الراكدة من صعوبة الظروف.
وينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس من المركز الأول امام زميله الاسترالي أوسكار بياستري.
وقال نوريس عبر اتصال لاسلكي مع الفريق: «لا أرى الكثير خلف سيارة الأمان، لذا.. لا أستطيع تخيل شعور الآخرين».
بعد رفع العلم الأحمر، عادت جميع السيارات إلى منطقة الصيانة.

الفورمولا-1
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