لماذا فشلت «الصفقة الأهم» لريال مدريد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



في ريال مدريد، يعرفون تماماً ما يبحثون عنه لإكمال تشكيلتهم، وكان اسم رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي الحالي، والفائز بجائزة الكرة الذهبية، من أبرز الأهداف التي يسعى إليها العملاق الإسباني، ورغم الإعجاب بمهاراته، فقد ضاعت فرصة الانتقال، ولن تكون خياراً عملياً هذا الصيف.

ويحظى لاعب الوسط الإسباني، البالغ من العمر 29 عاماً، بتقدير كبير في سانتياجو برنابيو، حيث أشارت تقارير بريطانية إلى احتمال تلقي عرض بقيمة 115 مليون يورو تقريباً، لكن مصادر في ريال مدريد تنفي ذلك بشدة.

وتُعتبر العملية معقدة للغاية ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضاً لأن مانشستر سيتي غير مستعد لتسهيل رحيل النجم الإسباني، إلى جانب التكلفة الباهظة، هناك عامل أساسي آخر يتمثل في الحالة البدنية للاعب، فقد تعافى رودري مؤخراً من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة، لا يرغب ريال مدريد في المخاطرة غير الضرورية، ويفضل تقييم أدائه طوال هذا الموسم قبل اتخاذ أي خطوات.

أما بالنسبة لخطة تشابي ألونسو، فيُعدّ تأمين لاعب وسط دفاعي قوي أولوية قصوى، ورودري يناسب رؤيته التكتيكية تماماً لاعباً الوسط الدفاعي المثالي، ولكن مع صعوبة الانتقال، يضطر المدرب الإسباني إلى العمل مع اللاعبين المتاحين حالياً أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وأردا جولر، مع أن أياً منهم لا يضاهي كفاءة اللاعب الإسباني الدولي.

وفي هذه الأثناء، يتواصل التخطيط لعصر جديد في سانتياجو برنابيو، ويُظهر التعاقد مع دين هويسن، وألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو، وترينت ألكسندر أرنولد أن النادي يُولي الأولوية لتعزيز دفاعه الذي عانى إصابات متعددة الموسم الماضي.

ويُشير رحيل أساطير مثل لوكا مودريتش، المنضم إلى ميلان، إلى بداية فصل جديد في مسيرة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز، كما رحل لوكاس فاسكيز وخيسوس فاييخو، بينما لا يزال مستقبل رودريجو جوس وداني سيبايوس غامضاً.

ومع اقتراب انطلاق الدوري الإسباني، لا يزال ريال مدريد يُشكّل فريقاً تنافسياً لاستعادة أمجاده، لكن في الوقت الحالي، صفقة رودري غير واردة، على الأقل حتى الصيف المقبل.