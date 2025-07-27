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الرياضة

مويس: إيفرتون يحتاج إلى «6 صفقات»

مويس: إيفرتون يحتاج إلى «6 صفقات»
27 يوليو 2025 19:46

 
لندن (د ب أ)

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اعترف ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، بأن ناديه لا يزال بحاجة للتعاقد مع ستة لاعبين جدد قبل انطلاق موسم 2025 - 2026.
وضم النادي كلاً من ثيرنو باري ومارك ترافرز، بالإضافة إلى تحويل إعارة تشارلي ألكاراز إلى عقد دائم، لكن مويس شدد على ضرورة تعزيز صفوفه بصفقات جديدة. وقال المدرب الأسكتلندي بعد خسارة فريقه صفر- 3 أمام بورنموث ودياً ضمن استعدادات إيفرتون لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: «لقد تعاقدنا مع ثلاثة لاعبين، لذا إذا استغنينا عنهم، سنظل بحاجة إلى خمسة أو ستة لاعبين، هذا ما يتعين علينا أن نحاول القيام به».
وأضاف في تصريحاته، التي نقلها موقع (سكاي سبورتس) الإلكتروني: «إنها إحدى تلك الحالات التي لم أواجهها من قبل، في الماضي، اضطررت للتعاقد مع العديد من اللاعبين، لكنني لم أضطر مطلقاً للتعاقد مع هذا العدد الكبير في فترة انتقالات واحدة».
واختتم المدرب الأسكتلندي تصريحاته قائلاً: «نحن نبذل قصارى جهدنا خلف الكواليس للمضي قدما إلى الأمام، سنحتاج إلى ذلك».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
بورنموث
ديفيد مويس
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