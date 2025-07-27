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الرياضة

لوهافر يستغني عن مهاجمه المصري

لوهافر يستغني عن مهاجمه المصري
27 يوليو 2025 19:51

 
باريس (د ب أ)

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قرر نادي لوهافر الفرنسي الاستغناء عن مهاجمه المصري أحمد حسن «كوكا» بعد ستة أشهر فقط مع الفريق.
ولفتت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية إلى أن أحمد حسن محجوب، الشهير بـ«كوكا» رحل عن النادي الفرنسي، بعدما سجل 3 أهداف في 16 مباراة.
أضافت أن المهاجم المصري أسهم في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي.
ولفتت إلى أن كوكا بصدد الانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي.
وقال بيان نادي لوهافر «شكرا أحمد، لقد انضم للفريق في يناير، ولعب معنا 16 مباراة، وسجل خلالها 3 أهداف، ونتمنى له التوفيق في خطوته القادمة».

الدوري الفرنسي
لوهافر
أحمد حسن كوكا
السعودية
الاتفاق
مصر
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