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الرياضة

بياستري يحكم قبضته على «الفورمولا-1»!

بياستري يحكم قبضته على «الفورمولا-1»!
27 يوليو 2025 19:58

 
سبا فرانكورشان (رويترز)

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فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات الذي تأخر انطلاقه بنحو ساعة ونصف بسبب الأمطار وتعذر الرؤية على حلبة سبا-فرانكورشان.
وانتزع بياستري الصدارة من زميله في الفريق لاندو نوريس، الذي انطلق من المركز الأول، في اللفة الخامسة، بعدما قادت سيارة الأمان أول أربع لفات لتقييم مدى الرؤية قبل أن يقرر المنظمون بدء التسابق.
واحتل نوريس المركز الثاني في بلجيكا، فيما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث وماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع.
وبهذا يوسع بياستري المتصدر الفارق الذي يفصله أمام نوريس صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين إلى 16 نقطة. 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بلجيكا
فيراري
مكلارين
لاندو نوريس
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