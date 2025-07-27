شتوتجارت يضم لاعب وسط ريال مدريد

برلين (د ب أ)





أعلن نادي شتوتجارت الألماني، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب الإسباني تشيما أندريس البالغ 20 عاماً.

وانضم أندريس لشتوتجارت قادماً من ريال مدريد، ووقع عقداً مع النادي الألماني مدته خمسة مواسم حتى يونيو 2030، ويرتدي القميص رقم 30.

التحق اللاعب الإسباني الدولي بأكاديمية ريال مدريد ببلوغه 13 عاماً، ولعب مباراتين مع الفريق الأول في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي.

قال أندريس في مقابلة مع موقع ناديه الرسمي: «انطباعاتي الأولى إيجابية للغاية، أنا سعيد بوجودي هنا، وأتطلع للمشاركة في أول حصة تدريبية رفقة زملائي الجدد». وأضاف: «الدوري الألماني بطولة قوية ومرموقة، وحلمت كثيراً بالانضمام إلى فريق كبير، يتنافس في أحد أقوى الدوريات».

واختتم: «أتطلع للمساهمة في مواصلة نجاحات وانتصارات شتوتجارت، وأن ننجح معاً».