الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورتموند يتمهل في تجديد عقد كوفاتش

دورتموند يتمهل في تجديد عقد كوفاتش
27 يوليو 2025 20:22

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
شتوتجارت يضم لاعب وسط ريال مدريد
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت


قال لارس ريكن، المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، إنه سوف يتريث في اتخاذ قرار تجديد عقد المدرب الكرواتي كوفاتش.
كما من المتوقع أن يحضر دورتموند نفسه لاحتمالية رحيل بعض اللاعبين، مثل إيمري كان ويوليان براندت ونيكلاس زوله في صفقات انتقال حر بنهاية الموسم المقبل، حيث يدخلون العام الأخير في عقودهم.
وأضاف ريكن، في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية: «سنبدأ الموسم المقبل بنفس الفريق، وسنراقب كيف تتطور الأمور، ثم خلال الموسم سنرى ما يخبئه المستقبل لنا». وقدم دورتموند أداءً جيداً في النصف الثاني من الموسم وكان ذلك مفاجئاً، حيث احتل المركز الرابع في الدوري الألماني ليضمن مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بعدما تولى المسؤولية خلفاً لنوري شاهين في فبراير الماضي.
وأوضح ريكن: «لا يوجد أي خلاف بيننا (مع كوفاتش)، إنه صادق ومباشر، وفي أول اجتماع بيننا علمت سريعاً أنه ليس الشخص الذي سيتولى الأمور بشكل مؤقت من أجل إصلاحها، بل يستحق فرصة تطوير هذا الفريق».
ويرتبط كوفاتش بعقد مع دورتموند حتى عام 2026، وتابع ريكن «49 عاماً»: «لن ندع النقاشات العامة تملي علينا قرارتنا، نحن مرتاحون للغاية، وسنأخذ وقتنا».
وواجه اللاعبون الثلاثة، كان وبراندت وزوله، انتقادات عديدة من الجماهير، لكن ريكن أوضح أن النادي يقدرهم كثيراً.
وبعد خروج الفريق من دور الثمانية بكأس العالم للأندية، انتهت عطلة لاعبي دورتموند هذا الأسبوع، وسيعود فريق كوفاتش الاثنين لملعب التدريبات للمرة الأولى مع اقتراب أول مباراة للفريق في الموسم، حيث سيواجه روت فايس إيسن في بطولة كأس ألمانيا.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
كوفاتش
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
بعثة الإمارات في إسطنبول توجه نداء لمواطني الدولة
اليوم 21:09
«هجوم إلكتروني» على برشلونة في اليابان!
الرياضة
«هجوم إلكتروني» على برشلونة في اليابان!
اليوم 20:53
علما الصين وأميركا
الأخبار العالمية
تقرير: الصين وأميركا تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية
اليوم 20:37
مافي جارسيا أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في «طواف فرنسا»
الرياضة
مافي جارسيا أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في «طواف فرنسا»
اليوم 20:34
«الفيفا» يحدد موعد مباراتي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو
الرياضة
«الفيفا» يحدد موعد مباراتي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©