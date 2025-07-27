دورتموند يتمهل في تجديد عقد كوفاتش



برلين (د ب أ)



قال لارس ريكن، المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، إنه سوف يتريث في اتخاذ قرار تجديد عقد المدرب الكرواتي كوفاتش.

كما من المتوقع أن يحضر دورتموند نفسه لاحتمالية رحيل بعض اللاعبين، مثل إيمري كان ويوليان براندت ونيكلاس زوله في صفقات انتقال حر بنهاية الموسم المقبل، حيث يدخلون العام الأخير في عقودهم.

وأضاف ريكن، في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية: «سنبدأ الموسم المقبل بنفس الفريق، وسنراقب كيف تتطور الأمور، ثم خلال الموسم سنرى ما يخبئه المستقبل لنا». وقدم دورتموند أداءً جيداً في النصف الثاني من الموسم وكان ذلك مفاجئاً، حيث احتل المركز الرابع في الدوري الألماني ليضمن مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بعدما تولى المسؤولية خلفاً لنوري شاهين في فبراير الماضي.

وأوضح ريكن: «لا يوجد أي خلاف بيننا (مع كوفاتش)، إنه صادق ومباشر، وفي أول اجتماع بيننا علمت سريعاً أنه ليس الشخص الذي سيتولى الأمور بشكل مؤقت من أجل إصلاحها، بل يستحق فرصة تطوير هذا الفريق».

ويرتبط كوفاتش بعقد مع دورتموند حتى عام 2026، وتابع ريكن «49 عاماً»: «لن ندع النقاشات العامة تملي علينا قرارتنا، نحن مرتاحون للغاية، وسنأخذ وقتنا».

وواجه اللاعبون الثلاثة، كان وبراندت وزوله، انتقادات عديدة من الجماهير، لكن ريكن أوضح أن النادي يقدرهم كثيراً.

وبعد خروج الفريق من دور الثمانية بكأس العالم للأندية، انتهت عطلة لاعبي دورتموند هذا الأسبوع، وسيعود فريق كوفاتش الاثنين لملعب التدريبات للمرة الأولى مع اقتراب أول مباراة للفريق في الموسم، حيث سيواجه روت فايس إيسن في بطولة كأس ألمانيا.