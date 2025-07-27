«الفيفا» يحدد موعد مباراتي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو



القاهرة (د ب أ)



تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من نظيره الدولي «الفيفا»، بتحديد موعد مباراتي منتخب «الفراعنة» أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة بالمجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع ضيفه منتخب إثيوبيا 5 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الفريق ضد مضيفه منتخب بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو في التاسع من ذات الشهر.

ويتربع المنتخب المصري على قمة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، وذلك بعد مرور 6 جولات على انطلاق التصفيات، علماً بأن المتصدر سوف يصعد مباشرة للمونديال، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعقب انتهاء مباراتيه مع إثيوبيا وبوركينا فاسو، يحل المنتخب المصري ضيفاً على منتخب جيبوتي في أكتوبر القادم، قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة ضيفه منتخب غينيا بيساو في الشهر ذاته.

ويسعى منتخب مصر للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما شارك في نسختي البطولة عامي 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.