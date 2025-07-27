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الرياضة

مافي جارسيا أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في «طواف فرنسا»

مافي جارسيا أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في «طواف فرنسا»
27 يوليو 2025 20:34

 
كيمبر (أ ب)

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أصبحت مافي جارسيا، أكبر متسابقة تفوز بمرحلة في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس».
ونجحت الدراجة الإسبانية البالغة من العمر 41 عاماً في الفوز بالمرحلة الثانية، وقبل وصولها إلى خط النهاية نظرت وراءها لتتأكد من أحداً لن يلحق بها، ثم رفعت ذراعيها احتفالاً عند خط النهاية.
وأعلن منظمو السباق أن الهولندية أنيميك فان فلوتن، كانت تبلغ من العمر 39 عاماً، حينما فازت بمرحلة جبلية من السباق في نسخة عام 2022.
وقالت جارسيا: «تسابقت لفترة طويلة ولم أحظ بأفضل عام لي بعد، لكن هذا الفوز منحني طاقة كبيرة للغاية، لم أصدق أنني سأفوز في النهاية، لقد حاولت مرات عديدة، لكن ذلك لم يفلح أبداً، لم أصدق ذلك إلا قبل أمتار قليلة من خط النهاية».
واحتلت الهولندية لورينا ويبس المركز الثاني، فيما حقق كيم لي كورت من موريشيوس المركز الثالث.

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