«هجوم إلكتروني» على برشلونة في اليابان!



برشلونة (أ ب)



أعلن نادي برشلونة الإسباني، أنه تعرض لهجوم إلكتروني تسبب في تعطيل بث مباراة الفريق الودية في اليابان، استعداداً للموسم الجديد، على المنصات الرسمية التابعة له.

وأضاف برشلونة أن صفحات مختلفة حاولت تعطيل البث المباشر للمباراة التي انتهت بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 3-1.

وقال النادي الإسباني في بيانه: «تسبب الكم الهائل من الطلبات في التأثير على النظام الآلي الآمن، مما أدى إلى تعطل البث عبر الموقع الإلكتروني للنادي والتطبيق الخاص به».

أضاف بيان برشلونة: «قررنا على الفور عرض المباراة مجاناً على منصة النادي على يوتيوب لضمان بثها».

واعتذر برشلونة عن الإزعاج الذي حدث، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع جميع المتضررين.

وكانت جولة برشلونة الآسيوية استعداداً للموسم الجديد، تأجلت بسبب مشكلة مع أحد رعاة هذه الرحلة.