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الرياضة

«ثنائية» لافتة لخيول جودلفين

«ثنائية» لافتة لخيول جودلفين
27 يوليو 2025 21:20

عصام السيد (أبوظبي)

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حققت خيول جودلفين «ثنائية» لافتة، أبرزهما عبر المهر «تورنادو أليرت»، الفائز بلقب الفئة الأولى الألمانية، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة أويسن مورفي، محققاً انتصاراً ساحقاً في سباق جروسر دالماير-بريس في ميونيخ.
ورغم عدم تحقيقه أي فوز في ثلاث مشاركات سابقة هذا الموسم، إلا أن ابن «تو دارن هوت» قدّم أداءً رائعاً، حيث احتل المركز الرابع في سباق 2000 جينيز والسادس في سباق الديربي، قبل أن ينافس على لقب سباق هامبتون كورت ستيكس في رويال أسكوت، وحل وصيف سباق الجائزة الكبرى في باريس.
وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين، حين حافظ المهر «سوفرينتي»، الفائز بسباق كنتاكي ديربي، على مكانته أفضل جواد في عمر ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، بفوزه السهل في سباق جيم داندي ستيكس في ساراتوجا.
وفاز ابن «إنتو ميسشيف» بجولتين من بطولة التاج الثلاثي الأميركي المرموقة، محققاً نجاحاً في سباقي تشيرشل داونز وبلمونت ستيكس، وكان مرشحاً بقوة للفوز في مستوى الفئة الثانية في سباق الـ1800 متر.

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