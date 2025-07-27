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الرياضة

كانسيلو يتحول إلى «ملاكم» في البرتغال!

كانسيلو يتحول إلى «ملاكم» في البرتغال!
27 يوليو 2025 21:23

 
لشبونة (د ب أ)

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ذكر تقرير إخباري، أن النجم البرتغالي جواو كانسيلو وجه لكمة إلى أحد الأشخاص، وهو يقضي أجازته في بلده البرتغال، وذلك بعد نهاية مشوار فريقه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فلوميننسي البرازيلي.
وأوضحت صحيفة «كوريو دا مانها» البرتغالية أن عطلة كانسيلو كادت أن تتحول إلى كارثة، حيث كان يتواجد في منطقة ألجرف في جنوب البرتغال.
وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، قضى يومه في فيلامورا، وكان يتواجد في منطقة خاصة، قبل أن ينزل إلى منطقة مزدحمة، حيث يزعم أنه وجه لكمة إلى أحد الأشخاص هناك.
وذكرت الصحيفة أن الضحية، والذي كان ينزف من دمه احتاج للرعاية الطبية، قبل أن يتدخل الحرس البرتغالي الوطني من أجل التحقيق، لكن لم يتم تقديم شكوى جنائية بخصوص الواقعة.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
البرتغال
كانسيلو
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