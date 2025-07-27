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الرياضة

بايرن ميونيخ يدفع 88 مليون دولار لضم دياز من ليفربول

بايرن ميونيخ يدفع 88 مليون دولار لضم دياز من ليفربول
27 يوليو 2025 21:50

لندن (أ ف ب)

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«التكهنات» تُبعد دياز من «ودية» ليفربول!


وافق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على دفع 65.5 مليون جنيه استرليني (88 مليون دولار) لضم الجناح الكولومبي لويس دياز من ليفربول بطل إنجلترا، وذلك وفق ما أفادت تقارير عدة.
وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه استرليني لضم الكولومبي الدولي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.
وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الأذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى البايرن.
وعاش ابن الـ28 عاماً الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، بتسجيله 17 هدفاً أسهم من خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه.
لكنه على الرغم من ذلك ينوي المضي قدما في مسيرته بعيداً عن ملعب «أنفيلد» وخوض تجربة جديدة، وهو ما أخبر به مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.
وكان دياز يأمل بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقداً مثالياً لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين يامال والبرازيلي رافينيا، غير أن ليفربول رفض عرض النادي الكاتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.
واستُبعد دياز من مباراة ليفربول الودية التي خسرها 2-4 أمام ميلان الإيطالي في هونج كونج يوم السبت، مع تزايد التكهنات حول مستقبله.
وقال سلوت بعد مباراة ميلان «في ما يتعلق بوضع لوتشو (دياز)، هناك الكثير من الشائعات حوله مؤخراً، ولا يمكنني الخوض في ذلك، إنه يتدرب بشكل جيد معنا، لكننا قررنا عدم إشراكه في الوقت الحالي»، مضيفاً: «أنا معتاد على التحدث مع معظم لاعبيّ بانتظام، لا أستطيع التعليق أكثر على ذلك».
يمنح التعاقد المرتقب مع دياز العملاق البافاري بديلاً ممتازاً لجمال موسيالا الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.
انشغل ليفربول في سوق الانتقالات، حيث عزز خياراته الهجومية بصفقات باهظة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز والمهاجم الفرنسي للفريق الألماني الآخر أينتراخت فرانكفورت أوجو إيكيتيكي.
كما تعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونج من ليفركوزن والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث والحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني.
كما لا يزال مهتما بضم الهداف السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل رغم مطالبة الأخير بـ150 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

بايرن ميونيخ
ليفربول
أرني سلوت
جمال موسيالا
لويس دياز
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