بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة تختتم «السادسة» في العين

العين (الاتحاد)

أسدل الستار على النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو.

أقيمت المنافسات بالتعاون بين الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، واحتضنتها منطقة العين للمرة الأولى، وسط أجواء استثنائية من المنافسة، وتفاعل مجتمعي واسع في ظل إشادة دولية كبيرة.

واستقطبت البطولة هذا العام أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة، تنافسوا ضمن أربع فئات عمرية، في حدث وصفه المشاركون بأنه الأضخم والأكثر تطوراً في تاريخ البطولة.

ونجحت أوكرانيا في الدفاع عن لقبها وحلت في صدارة الترتيب، تليها إنجلترا وصيفة ثم طاجيكستان في المركز الثالث.

وسجّل منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة للناشئين حضوراً مشرفاً، حيث حصد 13 ميدالية، توزعت بين الذهب والفضة والبرونز، ما يعكس ثمار العمل الفني والإداري المتواصل، والاستثمار في الفئات السنية لبناء جيل واعد قادر على التميز في أكبر الساحات الدولية.

وشهد اليوم الختامي تكريم عدد من شركاء النجاح في البطولة، بمن فيهم كاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وآر دي إكس، وقنوات أبوظبي الرياضية.

وأعرب العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، مؤكداً أن استضافة منطقة العين لهذا الحدث العالمي يعكس ثقة الاتحاد الدولي بدولة الإمارات ويعزز مكانتها الرائدة في مجال تنظيم أبرز البطولات العالمية.

وقال الظاهري: «نثمّن دعم قيادتنا الرشيدة التي توفر البيئة المثالية للرياضة، كما نفتخر بما قدمه أبناؤنا من أداء مشرف يعكس روح العزيمة والانضباط، ويساهم في تعزيز مكانة الإمارات في المشهد الدولي للفنون القتالية المختلطة».

فيما قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «إن الشعبية المتزايدة لبطولات الفنون القتالية المختلطة في أبوظبي تعكس شغفاً متنامياً بالتميّز الرياضي والمكانة العالمية في هذا المجال».

وأضاف: «نفخر باستضافة بطولة العالم لناشئي الفنون القتالية المختلطة، هذا الحدث البارز يجسّد التزامنا برعاية المواهب الشابة وتعزيز مكانة هذه الرياضة على الساحة الدولية، ويُعد تنظيم البطولة في منطقة العين للمرة الأولى فرصة لإبراز هذه الوجهة الحيوية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي رائد».