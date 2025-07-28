هنأ بكأس أوروبا.. الملك تشارلز الثالث يطالب إنجلترا بـ«مونديال 2027»

لندن (د ب أ)



هنأ الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، منتخب إنجلترا على فوزه بلقب أمم أوروبا لكرة القدم النسائية للمرة الثانية على التوالي.

انتزع المنتخب الإنجليزي كأس البطولة بالفوز على إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية في بازل، ليحتفظ باللقب القاري الذي حققه قبل ثلاث سنوات.

كتب تشارلز عبر الحساب الرسمي للعائلة الملكية على منصة (إكس): «تهانينا لإنجلترا، أتقدم إلى هذا الفريق وجهازه الفني بأحر التهاني على الفوز ببطولة أوروبا 2025».

وأضاف: «لطالما رددت الجماهير الإنجليزية لسنوات طويلة لا أتذكرها، الهتاف الشهير بأن كرة القدم ستعود إلى موطنها».

تابع: «مع عودة المنتخب الإنجليزي للسيدات بكأس البطولة الذي حققوه في ويمبلي قبل ثلاث سنوات، أبدي إعجابي وتقديري التام نيابة عن عائلتي بهذا الفريق الذي أدى بمهارة كبيرة في الملعب، وترجم عمله الجماعي بشكل رائع».

وأتم الملك البريطاني: «أحسنتم يا لاعبات، ومهمتكم القادمة هي محاولة العودة قدر الإمكان بكأس العالم 2027 إلى أرض الوطن».

من جانبه، أشاد مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإنجاز منتخب بلاده، مشيراً إلى أن هذا الفريق صنع تاريخاً إنجليزياً كروياً، ومضيفاً: «سيكون هناك موكب للاحتفال باللقب في شوارع لندن يوم الثلاثاء، سيكون فرصة جيدة للاحتفال مع اللاعبات».

وأضاف بولينجهام : «لاعباتنا، صانعات التاريخ، بطلات أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وأصبحن أول فريق إنجليزي كبير في التاريخ يفوز ببطولة خارج حدود الوطن».

وختم: «فخورون جداً بجميع اللاعبات، والمدربة سارينا فيجمان، وجهازها الفني المعاون، لقد أسهموا جميعاً في هذا الإنجاز الرائع بعمل جاد ومذهل، وندرك أن الشعب الإنجليزي يشاركنا هذه الفرحة، وسيحتفل مع اللاعبات بكأس البطولة خلال مسيرة في شوارع لندن يوم الثلاثاء».