برونز تخوض كأس أوروبا بـ «قدم مكسورة»!

بازل (د ب أ)



قالت لوسي برونز، مدافعة المنتخب الإنجليزي، إنها خاضت كل مباريات كأس أمم أوروبا للسيدات بقدم مكسورة، وذلك في الوقت الذي احتفلت فيه بالفوز بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي مع الفريق.

وخاضت برونز كل المباريات وهي تشعر بالألم، وخرجت بسبب مشكلة في الركبة قبل ضربات الترجيح الحاسمة، بعد التعادل 1-1 مع إسبانيا في النهائي.

وأضافت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: «لعبت كل مباريات البطولة، وأنا أعاني من شرخ في الساق، ثم تعرضت لإصابة في قدمي الأخرى». وتابعت: «لهذا السبب تلقيت الإشادات من اللاعبات بعد الفوز على السويد، لأنني كنت أعاني من ألم شديد، إذا كان ذلك ما يتطلبه الأمر للعب في المنتخب الإنجليزي سأفعل ذلك، أنه أمر مؤلم للغاية».

ونجح المنتخب الإنجليزي في العودة من تأخره ثلاث مرات في الأدوار الإقصائية بالبطولة ليحقق الفوز.

وأوضحت: «أعتقد أننا لم نفقد الثقة في أنفسنا أبداً، كان هناك الكثير من الضجيج بالخارج، لكننا تماسكنا ووفقنا إلى جانب بعضنا البعض، من أجل الفوز بضربات الترجيح، من الرائع الانتماء لهذا الفريق».

واختتمت تصريحاتها قائلة: «ما فعلناه كان أمراً لا يصدق».