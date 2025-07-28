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الرياضة

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ بـ «يورو 2025»

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ بـ «يورو 2025»
28 يوليو 2025 08:26

بازل (د ب أ) 

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هنأ كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، منتخب إنجلترا بالفوز بلقب أمم أوروبا لكرة القدم النسائية للمرة الثانية على التوالي. 
انتزع المنتخب الإنجليزي كأس البطولة بالفوز على إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتفظ باللقب القاري الذي حققه قبل ثلاث سنوات. 
وكتب رئيس الوزراء البريطاني عبر منصة (إكس): «أبطال، تهانينا للاعبات منتخب إنجلترا، يا له من فريق رائع، قدم مباراة رائعة، يا لها من دراما». 
وأضاف ستارمر: «لقد بذلتم جهداً كبيراً في الوقت المناسب، والشعب الإنجليزي فخور بهذا الفريق، الذي صنع تاريخاً جديداً».
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أمير ويلز شوهد في المدرجات، وهو يصفق ويحتفل باللقب مع المحيطين به، بمن فيهم ابنته الأميرة شارلوت.
 وكان ويليام ضمن الذين أشادوا باللاعبة ميشيل أجيمانج، الفائزة بجائزة أفضل شابة في البطولة، وتبادل ويليام خلال حفل تسليم الجوائز والميداليات الحديث مع أجيمانج، وقال لها: «أحسنت، لقد قدمت أداءً رائعاً». 

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
إسبانيا
كير ستارمر
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