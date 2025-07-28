قائدة إسبانيا تصف إنجلترا بـ«المحظوظة»!

بازل (د ب أ)



عبرت إيرين باريديس، قائدة منتخب إسبانيا عن إحباطها الشديد بعد خسارة لقب أمم أوروبا لكرة القدم النسائية «يورو 2025» أمام إنجلترا حامل اللقب، رغم سيطرة المنتخب الإسباني.

انتزع منتخب الإنجليزي اللقب بالفوز 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وكان المنتخب الإسباني بطل العالم على وشك الفوز باللقب في الوقت الإضافي.

وقالت باريديس للصحفيين: «إنها لحظة صعبة وقاسية للغاية، لأننا بذلنا أقصى جهد ممكن، ولكن لم يحالفنا التوفيق في ركلات الترجيح».

وأضافت اللاعبة الإسبانية: «كنا نستحق المزيد، ولكن الحسم لا يعترف بالأحقية، لقد حالف المنتخب الإنجليزي الحظ طوال مشواره في البطولة، وسارت الأمور في مصلحته».

وتأهل منتخب إنجلترا بعدما قلب تأخره مرتين في وقت متأخر أمام السويد في دور الثمانية وإيطالية في نصف النهائي. وفي المباراة النهائية، استحوذ منتخب إسبانيا على الكرة بنسبة 60%، وهدد المرمى الإنجليزي بـ 24 محاولة هجومية مقابل 10 محاولات لإنجلترا.

واختتمت باريديس: «كان للفريقين لحظات تفوق جيدة، لكننا كنا الأكثر تفوقا وسيطرة».