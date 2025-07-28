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الرياضة

أيتانا بونماتي تعيش الصدمة مع إسبانيا وبرشلونة!

أيتانا بونماتي تعيش الصدمة مع إسبانيا وبرشلونة!
28 يوليو 2025 08:41

بازل (د ب أ)

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بدت أيتانا بونماتي، نجمة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، حزينة للغاية بعد خسارة لقب أمم أوروبا لكرة القدم النسائية «يورو 2025» في سويسرا.
انتزع المنتخب الإنجليزي اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1. أضاعت بونماتي ركلة الترجيح الثالثة، لتفوت على بلادها فرصة التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، والجمع أيضاً بين لقبي كأس العالم وأوروبا، لكنها تُوجت بجائزة أفضل لاعبة في النسخة 14 من البطولة القارية النسائية. 
قالت بونماتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم في مدينة بازل السويسرية: «أنا مصدومة، لأننا بذلنا كل ما لدينا من جهد، وأود الاعتذار عن إهدار ركلة ترجيح، كما أبارك للمنافس على الفوز». 
أضافت: «قدمنا أداءً جيداً، وكنا الأفضل وتفوقنا في الملعب، ولكن هذا ليس كافياً، بل الحسم بتسجيل الأهداف، وفي النهاية اضطررنا للجوء لركلات الترجيح». 
وتابعت: «عملنا بكل جدية من أجل الفوز، ولكن تكرر ما حدث لي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا». 
وواصلت النجمة الإسبانية: «تسيدنا اللقاء منذ الدقيقة 70، وتفوقنا بشكل واضح تماماً، ولم يكن المنتخب الإنجليزي حاضراً، لذا لا يمكن إلقاء اللوم على أحد، فالجميع ينسب له الخسارة أو الفوز». 
أكدت أيضاً: «إنه شعور قاس ومؤلم، لأن كل شيء يحسم في هذا اليوم». 
وقالت أيضاً «يبدو للجميع الآن أن كل شيء كان سيئاً، ولكننا كنا الأفضل والأكثر موهبة، وكل لاعبة قدمت أفضل أداء ممكن، ولكن هذا لا يكفي». 
واختتمت آيتانا بونماتي: «أنا آسفة، وهدفنا جميعاً هو الفوز مجددا بكأس العالم، هذا الجيل الذهبي والعناصر الشابة، سيواصل المحاولة، أرجو أن تسامحونا، ونعتذر لكل من ساندنا طوال مشوار البطولة».

 

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
إسبانيا
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