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الرياضة

واشنطن تمنح فرنانديز «اللقب الرابع»

واشنطن تمنح فرنانديز «اللقب الرابع»
28 يوليو 2025 08:54

واشنطن (أ ف ب) 

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تُوجت الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة بطولة فلاشينج ميدوز لعام 2021، والمصنفة 36 عالمياً، بلقبها الرابع في مسيرتها الشابة، بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا بسهولة 6-1 و6-2، في نهائي دورة واشنطن للتنس (500 نقطة).
وحسمت ابنة الـ22 عاما لقبها الأول منذ دورة هونج كونج في أكتوبر 2023، والرابع في مسيرتها (جميعها على ملاعب صلبة)، بعدما تجاوزت منافستها الروسية المصنفة 39 عالمياً في ساعة و9 دقائق.
وجددت الكندية التفوق على منافستها البالغة 26 عاماً، بعدما سبق لها الفوز عليها في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في الدور الأول لدورة جوادالاخارا المكسيكية عام 2021، حارمة إياها من افتتاح باكورة ألقابها في ثالث نهائي لها، بعد دبي 2024 (خسرت أمام الإيطالية جازمين باوليني)، وبرلين 2024 (خسرت أمام الأميركية جيسيكا بيجولا).
وكانت فرنانديز التي أقصت الكازخستانية إيليا ريباكينا في نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و12 دقيقة، تخوض النهائي الأول لها منذ يونيو 2024 حين خسرت أمام الأسترالية من أصل روسي داريا كاساتكينا في دورة إيستبورن العشبية، والسابع في مسيرتها.

 

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