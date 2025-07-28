فيجمان: تتويج إنجلترا «مذهل ولا يُصدق»!

بازل (د ب أ)



وصفت الهولندية، سارينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية، التتويج بلقب «يورو 2025» للسيدات في سويسرا، بأنه إنجاز مذهل.

انتزع المنتخب الإنجليزي اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1 .

وقال فيجمان عبر قناة (بي بي سي) البريطانية عقب اللقاء: «لا، لا أصدق ذلك، أنا مندهشة حقاً».

وأضافت: «أكدنا أننا قادرون على الفوز باللقب بأي وسيلة، وأثبتنا ذلك مجدداً، أنا فخورة جداً بالفريق والجهاز الفني المعاون، إنه إنجاز مذهل، لا يصدق».

وتابعت المدربة الهولندية: «لا أصدق أن هناك ميدالية ذهبية حول عنقي، وأننا فزنا بكأس البطولة، وكانت بالفعل البطولة الأكثر إثارة بعد تحديات عديدة واجهناها أمام منافسينا، كانت الإثارة حاضرة منذ المباراة الأولى».

واختتمت: «الخسارة في المباراة الأولى في بطولة أوروبا، ثم التتويج باللقب في نهاية المشوار، أمر لا يصدق، إنها إثارة كرة القدم».

وحققت فيجمان لقب بطولة أوروبا للمرة الثالثة في مشوارها التدريبي بعد لقب مع هولندا في 2017 ولقبين متتاليين مع إنجلترا في 2022 و2025.