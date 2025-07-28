«طلب زواج» في «طواف فرنسا»!



باريس (أ ف ب)



تقدم الدراج الأميركي كوين سيمونز بطلب الزواج من فتاة في «جادة الشانزيليزيه»، عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة من «النسخة 112» لطواف فرنسا للدراجات الهوائية.

على الأرض التي لا تزال رطبة جراء الأمطار التي هطلت في المرحلة الختامية على «أجمل جادة في العالم»، ركع دراج فريق ليدل-تريك أمام الفتاة مع خاتم في يده، قبل أن يضعه في إصبعها.

قال ابن الـ24 عاماً بعد ذلك: «لقد وافقت، أنا سعيد جداً، لا تتاح الفرصة أمام الجميع للقيام بذلك في هذه الجادة، إنه لأمر مميز جداً».

لم يفز كوين بأي مرحلة في هذا الطواف، لكنه حل ثانياً في المرحلة السادسة في فير.

وبعدما بات باكراً خارج مجموعة الطليعة في المرحلة الختامية، تمنى سيمونز «أن ينتهي اليوم منذ الصباح» لأنه: «كنت مشتت التفكير بعض الشيء لأن ذلك (عرض الزواج) كان يشغل بالي، استرخيت في اللفات الأخيرة، وتمكنت من الاستمتاع بالأمر قليلاً».