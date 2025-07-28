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الرياضة

5 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في «جراند برى» بالصين

5 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في «جراند برى» بالصين
28 يوليو 2025 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، المشاركة في بطولة «جراند برى» بالصين من 26 إلى 28 سبتمبر المقبل، ويمثل المنتخب 5 لاعبين هم علي قسطنطين «وزن تحت 60 كجم»، أرمانداك «وزن تحت 66 كجم»، كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 90 كجم».
وقال محمد بن ثعلوب: «إن الإعداد للبطولة والفعاليات القادمة يبدأ من خلال معسكر المنتخب في اليابان، اعتبارا من 8 سبتمبر في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين شباب البلدين، ويستمر إلى 25 سبتمبر، استعداداً للعديد من المشاركات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن برنامج إعداد المنتخب عقب مشاركته الإيجابية في بطولة منغوليا التي اختتمت هذا الأسبوع، يبدأ 10 أغسطس المقبل، بعد فترة راحة قصيرة، على أن يستمر المعسكر إلى 20 أغسطس، بناء على التصور المُقدم من اللجنة الفنية للمنتخب الأول، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام، ويتواصل الإعداد مجدداً من 10 أكتوبر، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة عام 2025، التي تُقام بالعاصمة السعودية الرياض، وتشهد مشاركة أكثر 4000 رياضي من 50 دولة، من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، على أن يعود بعدها جميع لاعبي المنتخب إلى معسكر أبوظبي، استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام المقررة من 27 إلى 29 نوفمبر، وتأتي ضمن برنامج الإعداد المعتمد المؤهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028، وفق رؤية واستراتيجية شاملة تهدف إلى إعداد أكثر من منتخب قوي من اللاعبين واللاعبات.

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