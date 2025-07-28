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الرياضة

خورفكان يجدد شراكته مع «شمس» للموسم الثاني

خورفكان يجدد شراكته مع «شمس» للموسم الثاني
28 يوليو 2025 11:00

فيصل النقبي (خورفكان)

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أعلن نادي خورفكان لكرة القدم تجديد عقد الرعاية مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» للموسم الثاني على التوالي، وذلك ضمن إطار استعداداته لخوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين 2025–2026.
وجاء توقيع العقد الجديد تأكيداً على نجاح الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الماضي، والتي ساهمت في دعم مسيرة الفريق وتعزيز حضوره الإعلامي والمجتمعي، وليعكس استمرار التعاون التوافق في الرؤى بين النادي و«شمس»، لاسيما فيما يتعلق بدعم الرياضة وتطوير المحتوى الإعلامي الرياضي.
وأعربت إدارة نادي خورفكان عن فخرها باستمرار العلاقة مع «شمس»، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسيرة النادي، وتُعد نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الرياضية والجهات الإعلامية في الدولة.

خورفكان
مدينة الشارقة للإعلام
دوري أدنوك للمحترفين
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