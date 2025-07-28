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الرياضة

«الفجيرة للزوارق السريعة» في المجر قبل بطولة العالم لـ «فورمولا المستقبل»

«الفجيرة للزوارق السريعة» في المجر قبل بطولة العالم لـ «فورمولا المستقبل»
28 يوليو 2025 11:30

فيصل النقبي (الفجيرة)

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وصلت بعثة فريق نادي الفجيرة للزوارق السريعة إلى العاصمة المجرية بودابست، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لفورمولا المستقبل، والتي تُقام في مدينة دوناويفاروش خلال الفترة المقبلة، وتضم البعثة 10 متسابقين إلى جانب الطاقم الفني والإداري.
وكان في استقبال البعثة ممثل عن سفارة دولة الإمارات في المجر، حيث جرى تسهيل إجراءات الدخول، ما يعكس الدعم المؤسسي المستمر لرياضيي الدولة في المحافل الدولية.
وفور الانتهاء من الإجراءات، توجه الفريق مباشرة إلى مدينة دوناويفاروش، مقر السباق، لأخذ قسط من الراحة قبيل الانخراط في التحضيرات النهائية.
ومن المقرر أن تُستكمل إجراءات تسجيل الفريق غداً الثلاثاء، إيذاناً ببدء المنافسات الرسمية.
وأكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة ورئيس البعثة، جاهزية الفريق الكاملة للمشاركة، مشيداً بروح الحماس والانضباط التي تسود أجواء البعثة، معرباً عن تطلع الفريق لتقديم أداء مشرّف وتحقيق نتائج متقدمة تليق باسم الإمارات في هذا المحفل العالمي.
ويُعدّ هذا الحدث الرياضي فرصة ثمينة لإبراز قدرات شباب الإمارات في رياضات الزوارق السريعة، وسط مشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

الزوارق السريعة
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
المجر
بودابست
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